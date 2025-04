L2 ‍: Caen est officiellement relégué en National

Dans : SMC.

Par Mehdi Lunay

Caen jouait sa dernière carte pour le maintien ce soir face à Martigues. Les Normands ne devaient absolument pas perdre pour garder espoir. Néanmoins, ils ont pris l'eau face aux Martégaux malgré un stade d'Ornano plus rempli que jamais. Martigues a rapidement mené 2-0 avant d'enfoncer le clou et de l'emporter 3-0. Le club détenu par Kylian Mbappé descend officiellement en National, une première depuis plus de 40 ans.