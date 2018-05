Caen : Pascal Dupraz en contact avec Malherbe ?

Dans : SMC, Ligue 1.

En quête d'un entraîneur, le Stade Malherbe semble avoir du mal à trouver le profil idéal. Alors que les noms d'Hubert Fournier, Christophe Pélissier et Philippe Montanier avaient été évoqués depuis deux semaines, à tort, on parlait de plus en plus ces derniers jours de Franck Passi. Mais ce mercredi soir, c'est le nom de Pascal Dupraz qui est lancé, et cela même si l'ancien entraîneur du TFC a signé un contrat avec TF1 pour un rôle de consultant durant le Mondial en Russie. Selon Margot Dumont, journaliste à BeInsports, Pascal Dupraz vient d'être contacté par les nouveaux dirigeants caennais, et même si cela reste pour l'instant au stade de la prise d'information, les deux camps pourraient se rapprocher. Ou pas. Reste à savoir si Pascal Dupraz parle anglais, le président normand ayant fait part de la nécessité pour son coach de pratiquer la langue de Shakespeare.