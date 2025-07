Officiel ‍: Marco Bizot quitte Brest pour Aston Villa

Dans : Brest.

Par Quentin Mallet

Un temps annoncé proche de s'engager à Leeds, Marco Bizot a bien décidé de rejoindre l'Angleterre, mais sous une autre casquette. Après quatre années marquantes au Stade Brestois, le gardien de but néerlandais s'est officiellement engagé à Aston Villa, alors qu'il était à un an de la fin de son contrat chez les Ty-Zefs.

A 34 ans, Marco Bizot s'apprête à faire le grand saut en Premier League. Pour l'instant, il débarque en tant que doublure d'Emiliano Martinez mais l'Argentin est au cœur d'un certain nombre de rumeurs faisant état d'un départ cet été. « Aston Villa a le plaisir d’annoncer la signature de Marco Bizot en provenance du Stade Brestois. Le gardien rejoint Villa pour un montant non divulgué après avoir passé quatre ans avec le club français, où il a disputé la Ligue des champions la saison dernière », peut-on lire dans le communiqué. Les Villans n'ont d'ailleurs pas non plus donné de précisions sur la durée de son contrat.

Avec le départ de son gardien de but, le Stade Brestois doit désormais s'activer pour lui trouver un successeur. Ouest-France indique à ce titre que le club breton s'est renseigné pour Alban Lafont (Nantes) et Yvon Mvogo (Lorient).