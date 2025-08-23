Officiel ‍: Joris Chotard débarque à Brest

Officiel : Joris Chotard débarque à Brest

@SB29

Publié Dans : Brest.
Par Alexis Rose

En quête d’un renfort au milieu de terrain après le départ de Mahdi Camara à Rennes la semaine dernière, Brest a trouvé son bonheur du côté du Sud de la France. Puisque ce samedi après-midi, le SB29 a annoncé l’arrivée de Joris Chotard en provenance de Montpellier. Descendu en L2 avec son club de toujours, le MHSC, le joueur de 23 ans va donc rester en L1.

« Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Joris Chotard en provenance du Montpellier HSC. Le milieu de terrain de 23 ans s’est engagé pour les 4 prochaines saisons. Natif d’Orange dans le Vaucluse, le nouveau numéro 13 brestois rejoint le MHSC en 2016, à l’âge de 15 ans. C’est dans l’Hérault que Joris Chotard se révèle et découvre la Ligue 1 Mc Donald’s lors de la saison 2019-20. En 6 saisons, le milieu devient un rouage essentiel de son équipe. Au total, Joris aura disputé 190 matches avec son club formateur, dont 177 en Ligue 1, pour 2 buts et 11 passes décisives. Malgré son jeune âge, c’est un milieu de terrain expérimenté qui rejoint les rangs du Stade Brestois 29 », peut-on lire dans le communiqué du club breton, qui a déboursé 4 millions d’euros pour s’attacher les services d’une valeur sûre du championnat de France.

 