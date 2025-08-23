Officiel ‍: Joris Chotard débarque à Brest

Dans : Brest.

Par Alexis Rose

En quête d’un renfort au milieu de terrain après le départ de Mahdi Camara à Rennes la semaine dernière, Brest a trouvé son bonheur du côté du Sud de la France. Puisque ce samedi après-midi, le SB29 a annoncé l’arrivée de Joris Chotard en provenance de Montpellier. Descendu en L2 avec son club de toujours, le MHSC, le joueur de 23 ans va donc rester en L1.

𝐉𝐨𝐫𝐢𝐬 𝐂𝐡𝐨𝐭𝐚𝐫𝐝 𝐞𝐬𝐭 𝐁𝐫𝐞𝐬𝐭𝐨𝐢𝐬 ! ❤️🤍



Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Joris Chotard en provenance du Montpellier HSC. Le milieu de terrain de 23 ans s’est engagé pour les 4 prochaines saisons 🤝 — Stade Brestois 29 (@SB29) August 23, 2025

« Le Stade Brestois 29 est heureux d’annoncer l’arrivée de Joris Chotard en provenance du Montpellier HSC. Le milieu de terrain de 23 ans s’est engagé pour les 4 prochaines saisons. Natif d’Orange dans le Vaucluse, le nouveau numéro 13 brestois rejoint le MHSC en 2016, à l’âge de 15 ans. C’est dans l’Hérault que Joris Chotard se révèle et découvre la Ligue 1 Mc Donald’s lors de la saison 2019-20. En 6 saisons, le milieu devient un rouage essentiel de son équipe. Au total, Joris aura disputé 190 matches avec son club formateur, dont 177 en Ligue 1, pour 2 buts et 11 passes décisives. Malgré son jeune âge, c’est un milieu de terrain expérimenté qui rejoint les rangs du Stade Brestois 29 », peut-on lire dans le communiqué du club breton, qui a déboursé 4 millions d’euros pour s’attacher les services d’une valeur sûre du championnat de France.