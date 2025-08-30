Mercato ‍: Lucas Tousart bientôt de retour en Ligue 1 ‍?

Dans : Brest.

En quête d’un milieu défensif pour renforcer l’effectif d’Éric Roy, le Stade Brestois aimerait bien faire revenir Lucas Tousart dans le championnat de France.

Durant ce marché des transferts, le club breton a perdu deux pièces maîtresses de son entrejeu. Mahdi Camara a d’abord pris la direction de Rennes dans le cadre d’un transfert de 8 millions d’euros, puis Pierre Lees-Melou a imité son ancien partenaire en partant au Paris FC pour 6 ME. Désormais orphelin de deux acteurs principaux de sa réussite des saisons passées, Brest a déjà fait venir Joris Chotard en provenance de Montpellier pour 2,4 ME. Mais alors que le marché des transferts fermera ses portes lundi soir, le club breton doit impérativement recruter un autre milieu de terrain. Et d'après les informations de L’Equipe, le SB29 pense notamment à Lucas Tousart.

Brest pense à Tousart pour remplacer Lees-Melou

Le club breton négocie avec l'Union Berlin pour convaincre à la fois le club allemand et l'ancien milieu de l'OL Lucas Tousart de faire son retour en France cinq ans après son départ.



Ces derniers jours, les dirigeants de Brest sont effectivement « entrés en négociations avec l'Union Berlin et tentent parallèlement de convaincre l'ancien Lyonnais de revenir en Ligue 1 ». Cinq ans après son départ en Allemagne, celui qui avait quitté l’OL pour le Hertha BSC en l’échange d’un chèque de 25 ME n’a plus qu’un an de contrat à l’Union Berlin. En discussion avec le club de Bundesliga, Brest va proposer une offre de transfert sec avec un budget limité. De quoi réduire ses chances de ramener Tousart en L1 ? Possible, même si plus le temps passe d’ici à la fermeture du mercato, et plus Brest sera en position de force pour satisfaire Tousart et son club de l’Union, en quête de la meilleure solution possible pour que le milieu français puisse retrouver du temps de jeu cette saison.