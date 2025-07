Le futur stade de Brest déjà menacé ‍!

Dans : Brest.

Par Nathan Hanini

Le Stade Brestois a pour ambition de construire un nouveau stade. Le projet Arkea Park avait été validé en fin de saison dernière. Ce week-end un collectif d’opposants au projet a envahi le site pour montrer son désaccord.

Une grosse dizaine de personnes, onze plus précisément, ont envahi l’espace du site Manez Coz dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Brest. Le lieu qui doit accueillir la nouvelle enceinte du Stade Brestois est donc occupé par le collectif Maner CoZad. Le collectif se dresse en opposition à la construction du nouveau stade du club breton, l’Arkea Park. L’enceinte qui doit remplacer Francis le Blé a été validée la saison dernière. Une Zone à Défendre (ZAD) a été installée par le collectif est une enquête pour occupation illicite a été ouverte comme le dévoile ICI Breizh Izel.

Le collectif veut une alternative

𝗟𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘅𝗲 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳 𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗻 𝗛𝗲𝗹𝗲𝗻 𝗳𝗮𝗶𝘁 𝗽𝗲𝗮𝘂 𝗻𝗲𝘂𝘃𝗲 🔴⚪



Le Stade Brestois poursuit la modernisation de ses infrastructures. Après avoir acquis le complexe sportif de Pen Helen, où s'entraînent les jeunes du centre de formation, et transformé… pic.twitter.com/gpcSe8mjx9 — Stade Brestois 29 (@SB29) July 8, 2025

Le collectif s’est exprimé dans un communiqué sur l’action en cours. La Zone à Défendre mise en place a pour but de contrarier le début des travaux. « Cette occupation vise à empêcher le démarrage des travaux de construction du stade », explique le communiqué. Dans la suite Maner CoZad souhaite un « réel débat démocratique » et « une étude sérieuse des alternatives » sur la construction de la nouvelle enceinte. « Nous ne partirons pas tant que les recours juridiques n’auront pas été étudiés et qu’un vrai débat démocratique n’aura pas lieu », explique-t-il également. Les risques sur l’environnement sont également évoqués. Selon le collectif, la construction du stade passe par la destruction de zones naturelles et une artificialisation des sols, ce qui peut compromettre la biodiversité et la qualité de l’eau. La Métropole ainsi que le Stade Brestois n’ont pas encore communiqué sur le sujet.