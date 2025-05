Eric Roy s'estime trop grand pour Brest, ça sent la fin

Dans : Brest.

Par Eric Bethsy

Alors que son contrat expire dans quelques semaines, Eric Roy n’est toujours pas fixé sur son avenir. Mais une chose est sûre, c’est que l’entraîneur du Stade Brestois n’est pas optimiste pour l’avenir du club breton.

Fausse alerte à Brest. Ce jeudi, la direction semblait partie pour mettre fin au suspense concernant Eric Roy. Le quotidien Ouest-France nous apprend que la séance d’entraînement a été écourtée, tandis que le président Denis Le Saint, le directeur sportif Grégory Lorenzi et le directeur général Pascal Robert se sont réunis pour s’entretenir. Les deux premiers cités ont même rejoint l’entraîneur des Pirates dans le bureau du staff technique. En fin de contrat, le technicien aurait pu en profiter pour évoquer son avenir mais…

Rien de nouveau

« C’était pour faire un cadeau aux joueurs, pour les féliciter pour la saison, a calmé Eric Roy. C’était une saison incroyable au niveau des émotions et des résultats. Il voulait marquer le coup. » Chaque joueur a effectivement reçu une ancre marine, un maillot de la Ligue des Champions et des images du parcours européens. Quant à l’avenir de l’entraîneur, sujet évoqué dès la première question de la conférence de presse, il faudra patienter pour en savoir plus.

« C’est incroyable. Vous êtes quand même fantastiques. A ce sujet, c’est le club qui communiquera, ce n’est pas moi. Silenzio stampa ("silence radio" en italien), on est toujours là-dedans, a lâché le coach brestois, irrité par la relance d’un journaliste. Next, merci. Je ne donnerai pas de réponse de toute façon. » En désaccord à quelques semaines de la fin du contrat qui les lie, les deux parties ont de grandes chances de se séparer. L’une des raisons pourrait concerner les finances du SB29 qui inquiètent Eric Roy.

« Si Brest peut encore rêver de Coupe d'Europe à l'avenir ? Malheureusement, non. On m'a fait part de l'état financier du club. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'investissement l'année prochaine au Stade Brestois. Et heureusement qu'il y a eu cette aventure en Ligue des Champions, parce que je pense que s'il n'y en avait pas eu, on aurait mis la clé sous la porte. Donc je pense que le Stade Brestois est pour l'instant condamné à déjà jouer son maintien », a prévenu l’ancien milieu de terrain, peu enthousiaste à l'idée de rester.