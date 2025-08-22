Brest paie 4 millions et s'offre Chotard

Dans : Brest.

Par Corentin Facy

Lancé à la recherche d’un milieu de terrain pour compenser le départ de Mahdi Camara à Rennes, le Stade Brestois a trouvé son bonheur à Montpellier puisque Joris Chotard va débarquer au SB29.

Une semaine après le départ de Mahdi Camara au Stade Rennais, les dirigeants du Stade Brestois ont trouvé son successeur. Le club breton va miser sur Joris Chotard, relégué en Ligue 2 avec Montpellier, pour renforcer son milieu de terrain. Selon les informations de L’Equipe, les deux clubs négocient ce transfert depuis plusieurs jours et ont fini par trouver un accord sur la base d’un transfert d’environ 4 millions d’euros bonus inclus.

Sous contrat avec le MHSC jusqu’en 2026, le milieu de terrain de 23 ans est annoncé comme un potentiel candidat au départ depuis le début de l’été dans l’Hérault. Son souhait de retrouver la Ligue 1 est donc sur le point de se réaliser avec un transfert à Brest, où l’entraîneur Eric Roy a validé son profil. Très peu actif depuis le début de l’été, le pensionnaire du stade Francis-le-Blé s’apprête à boucler sa troisième recrue du mercato après Majecki et Junior Diaz.