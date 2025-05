Brest coupable d'une boulette inexcusable

Dans : Brest.

La gestion du Stade Brestois en Ligue 1 est un modèle que beaucoup de clubs aspirent à copier ces dernières années, mais on ne peut pas en dire autant pour l’équipe féminine.

Neuvième de Ligue 1, le Stade Brestois a réalisé une saison plus qu’honorable alors que les Bretons ont également atteint les play-off de Ligue des Champions, après avoir terminés 18es de la phase de ligue. Plus globalement, la gestion du SB29 est un véritable modèle. Le journal Ouest-France nous apprend toutefois qu’au sein du club breton, toutes les catégories ne sont pas aussi bien gérées. La preuve, l’équipe féminine, mal embarquée dans la course au maintien en D3 F, a subi un énorme coup dur ces dernières heures. Et pour cause, les dirigeants de l’équipe féminine du Stade Brestois ont aligné le 16 mars lors de la victoire contre Quevilly-Rouen une joueuse qui ne pouvait pas être utilisée (sans doute suspendue).

Une erreur incroyable chez les filles à Brest

La sanction est tombée et pour cette entorse au règlement, le Stade Brestois a été privé des trois points de la victoire, chose plutôt logique, mais a également été pénalisé d’un point. Résultat des courses, cette erreur administrative largement évitable va coûter très cher à Brest, qui va à présent compter six points de retard sur Caen et sur Saint-Denis, ses deux concurrents pour le maintien. A trois journées de la fin, le maintien va donc être très difficile à décrocher même si Brest doit encore jouer contre ses deux concurrents directs. La dernière journée sera plus difficile avec un déplacement à Auxerre, actuel leader du championnat. A un tel niveau, on peut légitimement se demander comment une telle erreur a pu être commise, car celle-ci va assurément coûter très cher aux filles du Stade Brestois dans cette fin de saison à fort enjeu.