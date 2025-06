Vente Bordeaux ‍: Oliver Kahn abandonne, les quatre raisons dévoilées

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

C'en est fini du seul projet de reprise des Girondins, Oliver Kahn ayant jeté l'éponge rapidement. Gérard Lopez est toujours seul aux commandes, et la rachat du club n'aura pas lieu.

Oliver Kahn, accompagné d’investisseurs et de fonds venus de Suisse, ne rachètera pas les Girondins de Bordeaux. L’ancien gardien de but légendaire de la Mannschaft lorgnait sur le club aquitain depuis des mois, mais il a fait savoir par le biais d’un communiqué ce lundi qu’il abandonnait l’idée d’investir dans les Girondins et de racheter donc le club en grande difficulté financière des mains de Gérard Lopez. Pour la première fois depuis le début des discussions, Kahn et ses investisseurs avaient eu accès à la « data room », ces données normalement précises sur l’état financier réel du club, puisque son projet de reprise avait été validé une première fois par les administrateurs judiciaires du club.

L'accès aux données trop limité ?

La première raison de cet abandon est, selon Sud-Ouest, que l’accès aux données a été très insuffisant, ne permettant absolument pas de se faire une idée de la situation financière réelle du club. Beaucoup de données seraient manquantes, empêchant de conforter les éventuels repreneurs dans leur choix d’engager 50 millions d’euros pour rembourser une partie des dettes et racheter le club. Les autres raisons sont moins favorables à l’Allemand, qui aurait eu beaucoup de mal à aller au bout de sa démarche avec aussi peu de détails sur sa stratégie et son financement, ne fournissant aucune preuve de fonds pour un éventuel rachat. Troisième raison, le fait que le règlement fédéral laissait transparaître, en cas de reprise, une nouvelle relégation administrative au niveau régional, ce qui aurait bien évidement plombé tout projet de retour au plus haut niveau à moyen terme.

Enfin, il faut noter aussi que Gérard Lopez n’a rien fait pour favoriser la vente d’un club qu’il ne veut pas céder malgré ses dettes colossales. L’accès à la « data room » manquait visiblement de données, et l’homme d’affaire du Luxembourg n’a absolument jamais considéré la possibilité de rachat d’Oliver Kahn comme sérieuse. Et il estimait, selon Sud-Ouest, que la tentative de la légende allemande n’était qu’une manoeuvre pour déstabiliser le club et se faire un peu de publicité gratuitement. Gérard Lopez n’a toutefois pas besoin de cela pour voir les Girondins dans le dur sur le plan sportif et financier.