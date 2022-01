Thierry Henry à Bordeaux, c’est du suicide

Dans : Bordeaux.

Si Vladimir Petkovic venait à prendre la porte, le nom de Thierry Henry a déjà été évoqué pour le remplacer. C'est pourtant vivement déconseillé.

La chute libre continue pour les Girondins, qui ont pris l’eau à Rennes avec une défaite 6-0. Vladimir Petkovic est attendu au tournant à l’occasion du prochain match, et un nouveau revers ce dimanche contre Strasbourg mettrait un terme au contrat de l’ancien sélectionneur de la Suisse. Gérard Lopez lui a donné un dernier joker, tant il serait coûteux de le licencier seulement six mois après son arrivée, mais la situation exige des décisions fortes. C’est pourquoi le club aquitain commence à prospecter pour ne pas perdre de temps si jamais il fallait recruter un nouvel entraineur. Le nom de Thierry Henry est sorti du chapeau. Si le champion du monde 1998 fait l’unanimité avec son rôle de consultant sur Amazon Prime, son envie est toujours celle de retrouver un banc de touche après ses premières pigées timorées. Mais signer à Bordeaux, chez un club relégable, sans moyen et sur la pente descendante, ne serait vraiment pas une bonne idée pour Thierry Henry selon Nicolas Anelka.

Bordeaux, c'est casse-gueule pour Thierry Henry

Comme à son habitude, l’ancien attaquant de Chelsea et du PSG désormais consultant sur RMC, y est allé franco au moment d’imaginer Henry à Bordeaux. « Il pourrait se mettre en difficulté, ce n’est pas une équipe qui tourne bien. Il est déjà allé dans un projet comme celui-ci à Monaco, ça a été difficile pour lui. Revenir dans un même projet où ils sont en difficulté, c’est très compliqué. Il a des connaissances, comme on peut le voir lorsqu’il commente les matchs. Il connaît le football. J’aimerais bien le voir sur un projet où il construit une équipe et choisit ses joueurs. Je pense qu’il peut réussir. Mais venir dans un Bordeaux en difficulté et être dans la même situation qu’à Monaco… J’ai peur qu’on fasse un mauvais constat », a expliqué un Nicolas Anelka qui se demande pourquoi Thierry Henry irait se mettre dans une telle galère avec les Girondins, où il peut au mieux éviter une relégation, et pas beaucoup mieux, y compris à plus long terme.