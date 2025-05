Oliver Kahn prend Gérard Lopez de vitesse, coup de tonnerre à Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

C'est ce mardi que Gérard Lopez devait être reçu par le tribunal de commerce de Bordeaux pour présenter son plan de continuation. Mais le propriétaire des Girondins a été pris de vitesse par Oliver Kahn qui ce lundi est arrivé avec un dossier capable de tout renverser.

Les supporters des Girondins de Bordeaux attendaient avec une certaine angoisse le passage de l'actuel propriétaire du club au scapulaire devant le tribunal de Bordeaux. Car Gérard Lopez voulait obtenir une renégociation de la dette, avec d'énormes efforts à faire pour tout le monde, et rien n'indiquait que les juges en charge du dossier allaient accepter son plan de continuation. Mais, Sud-Ouest annonce que ce lundi, et à la surprise générale, Oliver Kahn, qui n'avait pas réussi à convaincre Gérard Lopez de lui vendre les Girondins, a déposé un plan de reprise auprès du tribunal de commerce. Pour l'ancien gardien de but du Bayern Munich et de l'Allemagne, il s'agit de faire une meilleure proposition que Gérard Lopez.

Lopez vs Kahn, c'est la bataille à Bordeaux

Le quotidien régional précise que face à cette offre, le tribunal pourrait se donner du temps et renvoyer l'audience prévue ce mardi au plus tôt au 10 juin prochain. Et surtout, elle pourrait donner leur feu vert à Oliver Kahn si ce dernier a un plan de reprise supérieur économiquement à ce que propose Gérard Lopez. Ce dernier s'est mis à dos les collectivités locales, et cela pourrait peser lourd dans la décision finale du tribunal de commerce, qui doit davantage privilégier les créanciers des Girondins de Bordeaux. L'audience initiale étant prévue dans les prochaines 24 heures, on devrait rapidement en savoir plus sur la nature de l'offre de l'ancienne star du football allemand et sur son sérieux.