Bordeaux ‍: Coup de tonnerre chez les Girondins

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

La tension monte d'un cran entre la mairie de Bordeaux et Gérard Lopez. Pierre Hurmic exige que le propriétaire des Girondins signe un document décisif d'ici mercredi soir.

Le 27 mai prochain, Gérard Lopez présentera au tribunal de commerce de Bordeaux le plan de continuation des Girondins pour les dix prochaines années. Mais le propriétaire du club au scapulaire va devoir répondre d'urgence à une exigence de la mairie bordelaise. En effet, L'Equipe annonce que Pierre Hurmic a posé un ultimatum très court à Gérard Lopez. Le maire de Bordeaux exige que d'ici mercredi soir, le dirigeant paraphe la convention d'occupation du Haillan et fasse une proposition pour rembourser les 35.000 euros que les Girondins doivent aux collectivités locales. Et si Gérard Lopez ne s'exécute pas d'ici 48 heures, alors Bruno Irlès et ses joueurs n'auront plus accès au centre d'entraînement, alors que la saison de National 2 est désormais terminée. En mars dernier, un accord avait été trouvé sur ce sujet, mais le propriétaire des Girondins de Bordeaux ne l'a toujours pas signé.

Bordeaux ne veut pas tout céder à Gérard Lopez

La Ligue 2 en 2033, Bordeaux a un nouveau rêve https://t.co/FpAkuc9Nkw — Foot01.com (@Foot01_com) May 13, 2025

Depuis quelques jours, le ton est monté entre les élus de région bordelaise et le dirigeant des Girondins, notamment parce que ce dernier propose dans son plan de continuation de ne pas rembourser la totalité de ce qui est dû aux collectivités. Vendredi, lors d'une réunion entre Gérard Lopez, le maire de Bordeaux et la présidente de Bordeaux Métropole, les élus avaient prévenu le propriétaire qu'ils s'opposeraient devant le tribunal à cette exigence. Désormais, la balle est dans le camp de Lopez qui va rapidement devoir accepter de signer la nouvelle convention d'utilisation du centre d'entraînement, laquelle prévoit que le loyer passera à 255.000 euros par an. Ou alors, il prendra le risque de voir son équipe trouver porte close au Haillan.