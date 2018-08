Officiel : Samuel Kalu signe jusqu'en 2023 à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

L'accord trouvé samedi entre Bordeaux et La Gantoise pour le transfert de Samuel Kalu s'est concrétisé ce lundi midi avec la signature pour 5 ans de l'international nigérian chez les Girondins. Un renfort qui était très attendu par les dirigeants du club au scapulaire.

« Né le 26 août 1997 à Ada Foah au Nigéria, Samuel est arrivé en Europe à 18 ans en signant en janvier 2016 à l’AS Trençin en Slovaquie. Avec la tunique blanche des Slovaques, il participe activement au doublé Coupe – Championnat. Il découvre la Ligue des Champions avec Trençin et s’illustre contre le NK Olimpija avec un but et une passe décisive mais l’aventure s’arrête au 3ème tour préliminaire après une défaite face au Legia Varsovie. Il s’illustre néanmoins en championnat et attire le club de La Gantoise en faveur duquel il signe en janvier 2017. En Belgique, l’adaptation est rapide et il inscrit 3 buts et offre 7 passes décisives en seulement 16 matches. Il confirme la saison suivante avec 6 buts et 7 passes décisives en 24 matches de Jupiler Pro League. A seulement 20 ans, il cumule déjà une expérience de 99 matches au plus haut niveau et va amener sa vitesse et sa percussion sur le côté droit de l’attaque bordelaise », explique le club bordelais au sujet de celui appelé à faire oublier Malcom chez les Girondins.