N2 ‍: Bordeaux-Avranches décalé à 21h

Dans : Bordeaux.

Par Guillaume Conte

Le match entre Bordeaux et Avranches devrait être maintenu. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le décaler et mettre ainsi le coup d’envoi à 21h00 ce samedi 16 aout, alors que tout le sud ouest est touché par une vague caniculaire. La pratique du football à 18h00, l’heure prévue initialement, n’était clairement pas recommandée, pas plus que la présence au stade des spectateurs pour cette rencontre d'ouverture du championnat de National 2. Cela évitera de jouer sous les 40 degrés attendus en fin d’après-midi. Ce coup d’envoi à 21h permettra de faire jouer le match sous une température de 10 degrés inférieure, soit environ 30 degrés.