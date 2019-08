Mercato : Bordeaux s'offre une pépite offensive belge

Dans : Bordeaux, Mercato, Foot Europeen.

Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce mercredi soir la signature du jeune attaquant belge Gabriel Lemoine.

« Gabriel Lemoine, jeune attaquant belge, s’est officiellement engagé au Club. Il arrive en provenance du Club Brugge KV (Belgique) et a signé un contrat de trois ans (juin 2022). Gabriel est né le 26 mars 2001 (18 ans) à La Louvière, en Belgique. Il a débuté le football à la Haine-Saint-Pierre, un quartier de sa ville natale, avant de jouer pour le RAEC Mons. Il a ensuite effectué sa formation au Club Brugge. S’il n’a pas encore joué en professionnel, il a disputé des compétitions de jeunes et plus particulièrement l’UEFA Youth League avec deux rencontres face à Monaco et au Borussia Dortmund. Gabriel possède aussi une expérience internationale. Il représente les Diables Rouges de la Belgique depuis la catégorie U15 et a évolué jusqu’en U18. En tout, il totalise 31 sélections et 8 buts en équipes de jeunes. Le jeune avant-centre est un véritable espoir dans le « Plat Pays ». Il arrive à Bordeaux afin de poursuivre sa progression au sein de notre post-formation. Il sera dans un premier temps mis à la disposition de Manu Giudicelli et de l’équipe réserve. », précise le club au scapulaire.