L1 : Wenger ? Zidane ? Bordeaux proche d'un énorme coup ?

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Gustavo Poyet n'étant toujours pas officiellement licencié par les Girondins de Bordeaux, le club au scapulaire doit forcément prendre des pincettes en matière de communication concernant son futur entraîneur. Mais, si l'on en croit Le Parisien de ce mercredi, les choses ont singulièrement avancé mardi lors d'une réunion des dirigeants bordelais. Et les Girondins pourraient frapper un grand coup, pour peu que le futur investisseur valide l'option étudiée actuellement.

Car en dehors des noms déjà cités, un autre candidat serait arrivé en force. « Si le club a reçu de nombreuses candidatures, un nom, mardi, a suscité beaucoup d’enthousiasme auprès de Nicolas de Tavernost et Stéphane Martin.« Pour lui, c’est oui tout de suite », dit-on au club. Il s’agit d’un grand entraîneur du football européen, sans club depuis quelques semaines seulement. Son identité n’a pas filtré mais il n’est pas exclu qu’il soit français. Ce coach expérimenté, qui n’avait pas initialement prévu d’entraîner en France, s’est donné deux jours de réflexion avant d’aller plus loin ou non avec Bordeaux », écrit le quotidien francilien, qui précise que le dossier Laurent Blanc est définitivement refermé.