L1 : Vladimir Petkovic à Bordeaux, c’est brûlant !

Dans : Bordeaux.

A la recherche d’un entraîneur pour prendre la suite de Jean-Louis Gasset, Gérard Lopez devrait nommer Vladimir Petkovic à Bordeaux.

Au micro de RMC vendredi soir, Gérard Lopez avait promis que le dénouement serait connu lundi au plus tard. Nous y sommes. A moins d’un contre-temps dans le calendrier du nouveau patron des Girondins de Bordeaux, le nouvel entraîneur du club au scapulaire devrait être connu dans les prochaines heures. Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, l’identité du successeur de Jean-Louis Gasset fait de moins en moins de doute. Bourreau des Bleus en huitième de finale de l’Euro avec la Suisse, Vladimir Petkovic est très bien parti pour prendre en mains les Girondins de Bordeaux. Nouveau directeur technique des marines et blancs, Admar Lopes a quitté la Baule, lieu de stage des Girondins, afin de mettre un ultime coup de boost aux négociations avec le sélectionneur suisse.

Admar Lopes accélère les négociations

Interrogé par L’Equipe, François Moubandje, qui a disputé l’Euro 2016 et la Coupe du monde 2018 sous les ordres de Petkovic avec la Suisse, valide en tout cas cette belle piste bordelaise. « C'est quelqu'un qui aime le jeu, prendre des risques et qui sait donner beaucoup de confiance à ses joueurs. Il va aller au bout de ses idées, quitte à mourir avec. Il a un côté autoritaire. Quand les choses ne vont pas, il va mettre les points sur les i. Mais il sait aussi se montrer relax, discuter et rigoler avec les joueurs » a expliqué l'ancien Toulousain. Réputé pour faire confiance aux jeunes joueurs, qu’il arrive très souvent à faire progresser, Vladimir Petkovic colle parfaitement au projet que souhaite mettre en place Gérard Lopez. Reste maintenant à voir si la mayonnaise prendra rapidement. De leurs côtés, Jean-Louis Gasset et son adjoint Ghislain Printant devraient quitter le club à un an de la fin de leur contrat.