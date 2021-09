L1 : Niang se met direct Bordeaux dans la poche

Dans : Bordeaux.

Par Corentin Facy

Ecarté du groupe au Stade Rennais, Mbaye Niang s’est officiellement engagé en faveur des Girondins de Bordeaux.

L’attaquant sénégalais s’est engagé pour deux ans plus une en option en faveur des Girondins de Bordeaux, un club au sein duquel il espère rebondir. Présenté à la presse ce mardi, Mbaye Niang a réalisé un sans faute devant les micros. Et pour cause, le buteur de 26 ans, 23 sélections avec le Sénégal, a confié qu’un transfert à Bordeaux a toujours été son choix n°1. Un temps annoncé dans le viseur de l’OM il y a quelques semaines, Mbaye Niang était sollicité par des clubs exotiques. Il a finalement fait un choix sportif en rejoignant Bordeaux et en sacrifiant une partie de son copieux salaire, lequel était estimé à plus de 250.000 euros mensuels au Stade Rennais. Des paroles et des actes qui vont ravir les supporters bordelais.

Bordeaux était la priorité de Mbaye Niang

« C’est une grosse opportunité donnée par le club. C’est un très beau projet, c’est une chance d’être là. A moi de la saisir. Je vais essayer d’apporter mon caractère. Mon savoir-faire sur le terrain, aussi. J’arrive en toute modestie et petit à petit j’espère pouvoir me faire ma place au sein du groupe. C’est le terrain qui dictera les choses. Il faudra être performant. Bordeaux, c’était mon choix numéro un. J’ai eu des propositions alléchantes. C’est vraiment un projet que je voulais connaître. Ca aurait pu mieux se finir avec Rennes mais on n’est pas fâché. C’est un club qui m’a marqué. Je retiens le positif. C’est un club qui m’a beaucoup apporté » a lancé Mbaye Niang, pour qui ce transfert aux Girondins de Bordeaux va être l’occasion de rebondir après de longues semaines en stand-by à Rennes, où il ne jouait plus du tout. Cela tombe bien, Bordeaux a bien besoin d’un buteur prolifique en Ligue 1. Ce que Mbaye Niang peut être, comme il l’a déjà prouvé par le passé.