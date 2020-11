L1 : Bordeaux vise trois recrues pour zéro euro au mercato

Dans : Bordeaux.

Les supporters des Girondins de Bordeaux, douzième de Ligue 1, ont de nouveau passé un mauvais week-end avec la défaite face à Montpellier samedi (0-2).

Solides en début de saison, les hommes de Jean-Louis Gasset affichent un visage extrêmement inquiétant depuis quelques semaines. Battus par Marseille, Monaco et Montpellier durant les mois d’octobre et novembre, les Girondins doivent impérativement se renforcer lors du prochain mercato afin d’éviter de se faire peur dans la quête du maintien. Dans cette optique, le club aimerait recruter trois joueurs au mois de janvier, à en croire les informations de Sud-Ouest.

Le média détaille les postes auxquels Jean-Louis Gasset et Alain Roche souhaitent se renforcer. Les Girondins aimeraient un latéral polyvalent, un milieu d’impact et un avant-centre au mercato hivernal. Problème : les caisses sont vides ! Alain Roche va donc devoir redoubler d’ingéniosité et/ou parvenir à boucler une grosse vente afin de renforcer l’effectif des Girondins de Bordeaux. Car outre Laurent Koscielny et Hatem Ben Arfa, les joueurs à la disposition de Jean-Louis Gasset peinent à assumer leur statut et à enchaîner les bonnes prestations depuis le début de la saison…