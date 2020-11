Bordeaux : Le ton monte dans le vestiaire !

Dans : Bordeaux.

Battus samedi par Montpellier, les Girondins de Bordeaux vont tenter de se reconstruite durant la trêve internationale avant de défier le Stade Rennais et le PSG. On a connu plus simple pour se relancer.

Balayée à Monaco dimanche dernier, la formation de Jean-Louis Gasset espérait se refaire une santé face à Montpellier, mais encore une fois Bordeaux n'a pas montré grand-chose et s'est logiquement inclinée (0-2). Pour l'instant, les Girondins sont au chaud dans le classement de Ligue 1, puisque le club au scapulaire pointe à la 12e place, mais avec la perspective d'affronter Rennes et Paris, l'oxygène pourrait se tarir. D'autant plus qu'au sein du vestiaire bordelais, cela commence à sérieusement s'inquiéter, les récents propos de l'entraîneur sur le réel niveau de l'équipe ayant forcément mis un coup au moral, le maintien semblant être désormais le seul challenge réellement sérieux pour cette formation.

Selon Sud-Ouest, pour tenter d'enrayer la crise qui couve, ou du moins d'essayer de montrer autre chose, les cadres bordelais ont lancé une bonne vieille thérapie de groupe. « Laurent Koscielny avait laissé entendre vendredi que les « réunions » pourraient se prolonger de manière individuelle. Dès samedi soir dans le vestiaire entre joueurs, des cadres ont pris la parole vigoureusement. Ce ne sera pas de trop afin de s’assurer que tout le monde tire dans le même sens. L’indispensable pour espérer rebondir d’ici Noël », explique le quotidien régional, lequel rappelle cependant que plusieurs joueurs bordelais vont partir rejoindre différentes sélections nationales et forcément cela n'aidera pas dans cette opération lancée en interne.