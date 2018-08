L1 : Bordeaux hausse le ton et soutient fermement Poyet

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Alors que ces derniers jours ont été agités du côté des Girondins de Bordeaux, surtout dans les coulisses, et à quelques heures du match retour d'Europa League contre Ventspils, la direction du club au scapulaire a publié un communiqué. Il s'agit surtout de calmer le jeu concernant le mercato et surtout apaiser la relation avec Gustavo Poyet, lequel est monté dans les tours.

« Suite aux informations et commentaires diffusés cette semaine, le club tient à apporter quelques précisions sur le déroulé du mercato. Comme dans la plupart des clubs, le mercato a été très peu actif durant la période de Coupe du Monde, inertie exacerbée par le contexte spécifique du Club. De manière tout aussi classique, les choix de joueurs font l’objet de débats de bonne tenue entre les différents membres de la direction sportive, l’entraîneur et les décideurs du club. Les dissensions évoquées récemment dans la presse sont exagérées et comportent certaines inexactitudes. Dans ce contexte, le Club tient à réaffirmer son soutien au coach et à rassurer ses supporteurs quant au fait que l’ensemble des salariés concernés travaillent en bonne intelligence avec pour objectif de réussir le meilleur mercato possible dans l’intérêt supérieur des Girondins », ont fait savoir les Girondins de Bordeaux, tout cela sur fond de vente à des investisseurs américains.