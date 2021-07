Bordeaux : Petkovic a fait rêver les Girondins à l’Euro

Dans : Bordeaux.

Nouvel entraineur de Bordeaux, Vladimir Petkovic s’est engagé pour trois saisons avec les Girondins.

Le chantier sera énorme tant l’effectif est à reconstruire après des derniers mois à la dérive, et le changement de propriétaire forcé. Gérard Lopez fait beaucoup plus dans le clinquant que ses prédécesseurs, et cela s’est vu avec la vidéo de présentation du nouvel entraineur. En effet, l’entraineur emblématique de la sélection suisse s’est fait un nom en France lors du denier Euro, puisque c’est la sélection helvétique qui a éliminé les Bleus à la surprise générale en 1/8e de finale. Cela n’a pas empêché le club aquitain de s’appuyer sur ces images pour véhiculer toute l’émotion du football, et tant pis si cela peut être mal pris par les supporters de l’équipe de France, qui vont surtout chercher à oublier ces tristes images du pénalty manqué par Kylian Mbappé. Mais Bordeaux est fier de son coup, et a souhaité mettre en avant à sa manière son nouveau coach Vladimir Petkovic.