Koscielny part, Bordeaux fonce à Manchester !

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

A deux jours de la fin du mercato d'hiver, les Girondins de Bordeaux négocient avec Manchester United afin de s'offrir un sacré renfort défensif.

Tandis que la signature de Josuha Guilavogui se précise désormais sérieusement, le milieu de terrain de Wolfsburg ayant accepté le principe d’un prêt avec option d’achat, les Girondins de Bordeaux ne vont pas en rester là d’ici lundi minuit. Déterminé à offrir à Vladimir Petkovic une équipe capable de vite d’assurer rapidement le maintien en Ligue 1, Gérard Lopez aurait en effet pris des contacts avec les dirigeants de Manchester United afin d’envisager la venue, sous forme de prêt là encore, de Phil Jones, le défenseur international anglais des Red Devils. Relégué sur le banc mancunien par Ralf Rangnick, comme il l’avait été depuis le début de saison par Ole Gunnar Solskjaer, le joueur de 29 ans ne serait pas contre une telle opération.

Phil Jones-Marcelo, Bordeaux peut avoir une sacrée défense

Selon L'Equipe, si le président des Girondins de Bordeaux s'est lancé dans le dossier Phil Jones, c'est parce que le club au scapulaire a réussi à faire de la place dans le vestiaire et fait de belles économies sur les salaires, grâce notamment aux départs d'Otavio, prêté à l'Atlético Mineiro, et Josh Maja, ce dernier étant proche de Stoke City, et surtout Laurent Koscielny, qui aurait salué ses coéquipiers ce samedi avant de vider son casier au Haillan sans que l'on sache où il signera, même si le nom de Bordeaux a circulé. Rien n'est encore acté entre Bordeaux et Manchester United, mais le défenseur anglais de 29 ans pourrait bien rejoindre la Ligue 1 avant la deadline du marché hivernal des transferts.