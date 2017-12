FCGB : Vous voyez, c’était pas moi le problème lâche Sagnol

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Entraîneur de Bordeaux pendant près de deux saisons (2014-2016), Willy Sagnol avait été licencié en raison de ses mauvais résultats.

Cela n’empêche pas le technicien de suivre l’actualité des Girondins actuellement en crise. Et de se rendre compte qu’il n’était pas forcément le seul responsable de son échec. En effet, l’ancien latéral droit, qui constate que les Marine et Blanc se heurtent toujours aux mêmes problèmes, estime que le club aquitain devrait se moderniser, notamment au niveau de ses infrastructures.

« A Bordeaux, j'ai vécu une superbe première saison, mais beaucoup de joueurs sont partis à l'intersaison, alors qu'on avait obtenu le record de points en Ligue 1 du club depuis le titre de 2009 (63), et la suite a été bien plus dure, a raconté Sagnol sur RMC. J’ai toujours une affection particulière pour les Girondins, et donc j’espérais qu’ils confirment cette année, avec des investissements faits cet été, leur belle saison dernière. »

Sagnol cible le Haillan

« Après, si les mêmes choses se répètent au fur et à mesure c’est peut-être que les problèmes sont ailleurs, a envisagé l’ex-adjoint de Carlo Ancelotti au Bayern Munich. Mais je ne sais pas comment le club fonctionne maintenant, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, ça a dû changer depuis mon départ. En tout cas, je pense que vu son histoire et son effectif, Bordeaux devrait être plus haut, et que d'autres clubs investissent : dans les joueurs, la formation et les structures. Celles de Bordeaux, au Haillan, elles se font peut-être un peu vieilles... »

« Je le voyais déjà un peu quand j'étais entraîneur là-bas. La différence est aussi un peu là, peut-être, dans les conditions de travail et d'entraînement, car ce sont les bases d'un club, sur lesquelles Bordeaux devrait aussi investir, car le foot avance. Et Bordeaux doit faire attention à ne pas trop se laisser décrocher, car il y a du potentiel dans ce club », a conseillé Sagnol, qui a pu s’apercevoir du fossé entre les installations du Bayern et celles des Girondins.