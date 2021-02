FCGB : Gasset paie cash cette erreur XXL avec Ben Arfa

Dans : Bordeaux.

Battus par Nîmes dimanche après-midi, les Girondins de Bordeaux traversent une véritable crise en ce début d’année 2021.

Sur le terrain comme en dehors, rien ne va plus à Bordeaux. Fin 2020, l’équipe de Jean-Louis Gasset affichait un visage cohérent mais depuis quelques semaines, les déconvenues s’enchaînent. Battu à Lyon, le club au scapulaire a ensuite connu la défaite contre Lille, Brest et Toulouse en Coupe de France avant de chuter sur la pelouse de Nîmes ce week-end. En forme en début de saison, Hatem Ben Arfa ne parvient plus à sortir les Girondins des mauvais pas. Et selon Jean-Michel Larqué, c’est en grande partie à cause du traitement spécial que Jean-Louis Gasset lui a attribué en début de saison…

« Hatem Ben Arfa a fait certainement de bonnes choses. On attend peut-être beaucoup de lui. Je n’ai pas vu beaucoup de grands matchs excepté lorsqu’il était à Nice. La grande leçon c’est que ce soit Marseille ou Bordeaux, mettez les joueurs dans du coton, dites-leur que ce sont les plus beaux et les plus grands et en retour vous n’aurez rien du tout. Aujourd'hui, Jean-Louis Gasset est prisonnier de ses déclarations initiales. Il en récolte le mauvais côté » a jugé sur l'antenne de RMC l’ancien joueur mythique de l’AS Saint-Etienne, pour qui Hatem Ben Arfa a sans doute été placé dans un confort bien trop important à Bordeaux depuis le début de la saison, ce qui ne lui permet pas aujourd’hui d’être dans les conditions optimales pour donner le meilleur de lui-même, et sortir les Girondins de cette mauvaise phase…