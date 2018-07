FCGB : Une grosse vente se prépare, et ce n'est pas Malcom

Dans : Bordeaux, Mercato, Serie A.

Porteur du maillot des Girondins de Bordeaux depuis 2017, Lukas Lerager se retrouve dans les petits papiers d'un club de Serie A pendant ce mercato.

Actuellement en Russie pour disputer la Coupe du Monde 2018 avec sa sélection du Danemark, Lukas Lerager est pourtant au cœur de l'actualité du mercato à Bordeaux. Recruté pour 3,5 ME il y a un an, l'ancien de Zulte Waregem est courtisé par plusieurs clubs européens, et notamment par l'Atalanta Bergame. D'après les informations du quotidien Ekstrabladet, Bordeaux aurait même reçu une offre concrète d'une dizaine de millions d'euros pour son international danois.

Un montant qui pourrait faire craquer les Girondins, en quête de liquidités avant de lancer leur recrutement. Sauf que L'Equipe précise que le septième du dernier championnat d'Italie n'est pour l'instant monté qu'à 5 ME. Les négociations débutent donc, et le milieu de terrain de 24 ans devra faire un choix concernant la suite de sa carrière, qui pourrait donc se poursuivre bien loin du Matmut Atlantique.