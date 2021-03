FCGB : Une condition posée pour rester, Ben Arfa dans le flou

Dans : Bordeaux.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Hatem Ben Arfa dispose d’une option pour une année supplémentaire chez les Girondins de Bordeaux. Mais avant de se réengager avec le club aquitain, le milieu offensif souhaite d’abord connaître l’identité de l’entraîneur pour la saison prochaine.

Pas totalement assuré du maintien en Ligue 1, Bordeaux avance dans le flou. Beaucoup ignorent si les ambitions des Girondins seront enfin revues à la hausse. Ou même si le propriétaire, à savoir le fonds d’investissement américain King Street, compte rester aux commandes du club. Et l’incertitude concerne bien d’autres étages à commencer par l’effectif qui compte de nombreux joueurs en fin de contrat cet été.

Son destin lié à celui de Gasset ?

Hatem Ben Arfa fait partie du lot, lui dont le bail contient une option pour une année supplémentaire. Reste à savoir quelles sont les intentions du milieu offensif auteur d’une saison mitigée, pour ne pas dire décevante avec seulement 2 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. La question a été posée au journaliste Nicolas Morin, lequel affirme qu’Hatem Ben Arfa prendra sa décision en fonction de l’identité du coach pour la saison prochaine. « Tout dépendra de l’entraîneur qui sera là », a expliqué notre confrère de France 3 sur Aquitaine Radio Live.

« Jean-Louis Gasset, on peut aussi lui reprocher la gestion d’Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa n’a peut-être pas fait tous les efforts, mais quand même, ça reste un joueur de ballon, a-t-il défendu. Même si on connaît son caractère, même si on sait comment ça se passe parfois… » L’ancien Lyonnais attendrait de savoir si Jean-Louis Gasset va poursuivre l’aventure. Seulement voilà, le coach des Marine et Blanc n’en sait pas beaucoup plus et fera sûrement le point en fin de saison avec ses dirigeants. Ceux qu’il accuse de lui avoir menti sur le projet et les ambitions à son arrivée l’été dernier. Autant dire que ça ne sent pas bon…