FCGB : Un retour à Lorient, « Vito » Koscielny est chaud

Dans : Bordeaux.

Samedi soir, Bordeaux accueille Lorient dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1. Un match spécial pour le taulier des Girondins, Laurent Koscielny.

Joueur clé des Merlus lors de la saison 2009-2010 avant de rejoindre Arsenal, l’ancien défenseur de l’Equipe de France a évoqué dans Le Télégramme ses retrouvailles avec le FC Lorient. Interrogé sur son avenir et sur un possible retour chez les Merlus, Laurent Koscielny n’a pas fermé la porte à un retour en Bretagne… à condition de faire une carrière à la Vitorino Hilton qui lui permettrait d’être performant encore de longues années.

« Je pense que c’était l'une des meilleures saisons du FC Lorient (2009-2010). Sur le terrain, il y avait un excellent état d'esprit. Et quand vous avez la confiance de vos partenaires, de votre coach, tout est plus facile pour vous. Il me reste un an et demi de contrat. On va d'abord aller au bout de celui-là. Et après, on verra. Comme j'ai pu le voir par le passé, dans une carrière, il y a des aléas. J'ai 35 ans et un contrat. Si j'arrive à faire une carrière à la Hilton (Montpellier) qui joue toujours à 43 ans, peut-être que j'aurai les jambes pour une saison de plus à Lorient. Ca me laisse encore huit ans (rires). On ne sait jamais » a lancé Laurent Koscielny. Des propos qui n’échapperont pas au président lorientais Loïc Fery, qui se ferait sans doute une joie d’accueillir de nouveau l’ex-défenseur d’Arsenal.