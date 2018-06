FCGB : Un grand espoir prépare ses valises au mercato

Dans : Bordeaux, Mercato, Liga.

Pas tellement dans les plans de Gustavo Poyet chez les Girondins de Bordeaux, Zaydou Youssouf est courtisé par un grand club de Liga.

Grand espoir du centre de formation du FCGB, Zaydou Youssouf n'a joué que 131 minutes en Ligue 1 cette année. Un maigre bilan qui s'ajoute à ses trois premières petites apparitions chez les pros lors de la saison 2016-2017. Insuffisant pour le milieu de terrain bordelais, qui n'a, de plus, pas réussi à faire l'unanimité dans l'esprit de Gustavo Poyet. Relégué au fin fond de la hiérarchie dans l'entrejeu, derrière des joueurs comme Lerager, Otavio ou Sankharé, le joueur de 18 ans n'aura donc pas le temps de jeu réclamé, malgré le fait que son entraîneur envisage de le déplacer sur un côté, tout en basant son projet sur les jeunes joueurs du cru.

Autant dire que son départ lors du prochain mercato estival est tout à fait possible. Et selon L'Equipe, le Valence CF est d'ores et déjà en discussions avec l'entourage de Youssouf depuis plusieurs semaines. Un transfert est actuellement à l'étude, vu qu'il « ne serait pas insensible à cet intérêt » venu d'Espagne. Si tout le monde y trouve son compte au final, Bordeaux en tête, le départ du jeune milieu pourrait donc se faire au cours des prochaines semaines.