FCGB : Recruter sans se ruiner, la nouvelle direction a un plan

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Nouveau patron des Girondins de Bordeaux, Joseph DaGrosa a donné sa première conférence de presse ce jeudi. Le responsable du fonds d’investissement GACP en a profité pour évoquer plusieurs sujets, à commencer par les objectifs du club aquitain.

« On n’a pas de limites à nos ambitions, on joue pour gagner, a confié l’Américain. J’ai rencontré les joueurs mercredi et je leur ai demandé comment ils veulent qu’on se souvienne d’eux. » DaGrosa espère donc une réaction de son groupe, en attendant des renforts cet hiver ? « Évidemment, on veut améliorer les performances de l’équipe. Ces décisions seront prises par le directeur sportif et le président », a esquivé le dirigeant, laissant son futur président Frédéric Longuépée annoncer la couleur.

« Le plan n'est pas d'acheter des joueurs à 100 M€, a prévenu celui qui prendra ses fonctions début 2019. Il y a probablement d'autres moyens pour attirer de jeunes talents qui vont nourrir le centre de formation et, in fine, l'équipe professionnelle. » Car la priorité de la nouvelle direction concerne plutôt le Matmut Atlantique, son accès, sa buvette, et « l’expérience » des supporters dans l’enceinte.