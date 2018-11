FCGB : « C’est inacceptable », la première colère insolite de GACP

C’est confirmé depuis mardi, les Girondins de Bordeaux n’appartiennent plus à la chaîne M6. Le club aquitain est officiellement passé sous pavillon américain.

Au lendemain de la vente, Joseph DaGrosa a donc débarqué au Haillan en tant que nouveau big boss. Le patron de GACP, co-propriétaire avec l’autre fonds d’investissement King Street, a profité de sa visite pour rencontrer les salariés ainsi que le groupe professionnel. L’occasion pour le dirigeant de s’adresser aux joueurs. « Je suis content de notre place aujourd’hui mais l’objectif, c’est de faire mieux », a annoncé DaGrosa, alors que Bordeaux occupe seulement la 11e place de Ligue 1, et la dernière de son groupe en Europa League. Et le successeur de M6 a fait encore mieux...

A peine installé sur son trône, le patron de GACP a déjà poussé un coup de gueule avec une promesse d’investissement à la clé. Eh non, cela n’a rien à voir avec l’effectif, ni le marché des transferts. L’Américain s’est plutôt exprimé au sujet de… la buvette du Matmut Atlantique ! « Aux supporters de Bordeaux : nous allons améliorer la nourriture et les boissons immédiatement ! Les longues files d'attente sont inacceptables pour nos fans ! », s’est emporté DaGrosa sur Twitter. Pas sûr que cette initiative aide vraiment à remplir le stade…

To the fans of Bordeaux: we’re going to improve food and beverage immediately!! Long lines are unacceptable to our fans!!!