FCGB : Poyet lâche un indice sur la fin du mercato à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Nouvel homme fort du secteur sportif chez les Girondins de Bordeaux, Gustavo Poyet entend bien recruter un attaquant d’ici la fin du mercato. Et depuis quelques heures, c’est le nom de Nicklas Bendtner (Rosenborg) qui revient avec insistance. Interrogé par Sud-Ouest, le nouveau coach du club au scapulaire a confirmé son intérêt pour l’international danois.

« Je le connais bien. Quand vous faites quelque chose de mal parfois à 22 ou 23 ans, on vous colle une étiquette et après, pour l’enlever, c’est difficile. Je ne vais pas dire qu’il a changé complètement car je ne sais pas mais c’est une autre personne. Il est devenu un homme. Ce n’est pas facile. Le mercato de janvier est compliqué. Mais on essaie, on travaille, je peux vous le dire » a affirmé Gustavo Poyet, qui souhaitait initialement recruter Diafra Sakho. Mais contre une somme comprise entre 5 et 10ME, l’ex-buteur de West Ham s’est engagé chez un concurrent en Ligue 1, le Stade Rennais.