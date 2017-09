FCGB : Pour Malcom, Bordeaux va bientôt crier victoire

Dans : Bordeaux, Mercato.

Auteur d’un excellent début de saison, avec 3 buts et 3 passes décisives en championat, Malcom (20 ans) est devenu le principal atout des Girondins de Bordeaux.

C’est certain, le club aquitain ne doit pas regretter son choix fort au mercato. Rappelons que l’actuel 4e de Ligue 1 a refusé des offres énormes pour son ailier cet été. Pas de quoi déstabiliser le président Stéphane Martin qui, en accord avec le clan du Brésilien et l’actionnaire majoritaire M6, avait décidé de fermer la porte au départ de Malcom.

« Il était intransférable. On est parti du principe qu’il ne pouvait que progresser. C’est un garçon encore très jeune, qui a de vraies qualités humaines. On s’est dit qu’il n’y avait pas beaucoup de risques à le garder un an de plus, a expliqué le dirigeant à RMC. Cette année, on n’a même pas écouté les offres, on est heureux de le garder. L’an dernier c’était le jeune Brésilien pétri de talent, cette année il devient un patron. Je lui souhaite d’être dans le top niveau européen et j’ai bon espoir pour lui. »

Malcom va prolonger

Il n’est donc pas question d’envisager un transfert au prochain mercato. Au contraire, le milieu sous contrat jusqu’en 2020 devrait plutôt prolonger avant la trêve hivernale. « L’objectif c’est qu’il soit encore plus Bordelais avant qu’après le mercato (d’hiver) donc on y travaille, a confié Martin. On est vraiment tout près d’arriver à un accord donc ça devrait se faire très rapidement et on en sera très heureux. » Prochaine étape, acquérir 100 % des droits de Malcom qui appartient encore en partie au Corinthians.