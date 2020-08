FCGB : Paulo Sousa refuse une offre, Gasset patiente

Dans : Bordeaux.

Après avoir annoncé à ses cadres qu'il allait partir des Girondins de Bordeaux, Paulo Sousa est toujours sur le banc. Mais cela pourrait vite changer.

Les supporters des Girondins de Bordeaux l’ont compris depuis quelques mois, la vie de leur club favori n’est plus un long fleuve tranquille depuis que King Street est aux commandes. Mais là, c’est un problème plutôt original qui se présente pour les dirigeants du club au scapulaire. En effet, le 2 juillet dernier, Paulo Sousa avait confié à ses capitaines que lassé des errements techniques et sportifs des responsables bordelais il allait partir. Sauf que le technicien portugais n’a pas accepté de partir les mains vides. Alors, dans l’attente d’une solution, Paulo Sousa a fait le métier, et a repris son travail d’entraîneur comme si de rien n’était. Du côté de Frédéric Longuépée, on a tenté de trouver un accord financier avec l’entraîneur, mais ce dernier a refusé, même si tout reste encore possible.

Et cela tombe bien, car du côté des dirigeants bordelais, on a déjà contacté l’éventuel remplaçant de Paulo Sousa en la personne de Jean-Louis Gasset, lequel devait arriver avec Ghislain Printant. L’ancien adjointe de Laurent Blanc chez les Girondins avait d’abord demandé une réponse ferme et définitive en fin de semaine, mais devant l’imbroglio provoqué par Paulo Sousa, Gasset a finalement accepté de patienter encore un peu. Selon France-Football, les négociations entre Sousa et Longuépée sont toujours en cours, et il semble désormais peu probable que le technicien portugais soit encore là pour l’ouverture de la saison de Ligue 1. Même si à Bordeaux il ne faut jurer de rien.