FCGB : Paulo Sousa a deux chouchous à Bordeaux, et ça va surprendre

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Nommé entraîneur des Girondins de Bordeaux peu avant la trêve, Paulo Sousa a profité de la période internationale pour mieux connaître son groupe.

L’occasion pour lui d’analyser les forces et les faiblesses de chaque joueur. Résultat, le Portugais s’est déjà trouvé deux chouchous dans l’effectif. Quitte à étonner certains supporters ainsi que ses prédécesseurs, le coach des Marine et Blanc a un véritable coup de coeur pour l’attaquant Nicolas De Préville en raison de sa « grande capacité à jouer avec les autres », mais pas seulement.

« Sa première touche de balle est très bonne, et puis il est vif, agile, explosif. Il peut orienter le ballon des deux côtés, surtout vers le but adverse, a commenté Paulo Sousa. C'est un joueur très solidaire et concentré dans le travail. Il est aussi motivé, et doit l'être encore plus, pour améliorer ce qu'il a déjà. Il a des capacités pour marquer plus et faire plus de passes décisives, mais je crois que notre identité de jeu va donner à Nico les moyens de mieux s'exprimer, comme à tous les autres joueurs. »

Sousa adore… Poundjé

Autre Girondin encensé par le technicien, le latéral gauche Maxime Poundjé qui, lui non plus, n’a pas toujours été applaudi à Bordeaux. « C'est un joueur avec une disponibilité physique vraiment très grande, a complimenté l’ancien coach de la Fiorentina. Normalement, les joueurs d'ailes ont beaucoup de courses à faire et peu de temps pour récupérer, mais lui il a de l'endurance et peut enchaîner. Il voit bien le jeu en jouant plus haut, il a plus de responsabilités aussi et peut donner de meilleures solutions. » Voilà deux éléments qui ne devraient pas faire partie du ménage annoncé cet été.