FCGB : Pablo suspendu 2 matchs, le boss de Bordeaux écoeuré

Dans : Bordeaux, Ligue 1, OM.

On l'a appris mercredi soir, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a décidé de suspendre deux matches Pablo, expulsé lors de la rencontre Bordeaux-OM suite à un incident avec Mario Balotelli, lequel est lui passé entre les gouttes. Mais du côté du propriétaire des Girondins, on n'a pas apprécié que Pablo, qui a eu le nez cassé lors de ce match suite à un contact avec l'attaquant italien de l'OM, prenne une telle sanction suite à une réaction d'humeur liée probablement à sa blessure.

Via Twitter, Joe DaGrosa a fait part de sa colère suite à cette décision. « J'ai beaucoup de respect pour la Ligue, mais il est incompréhensible que Pablo, après avoir eu le nez cassé, ait soit suspendu pour deux matches. J'espère sincèrement qu'à l'avenir Bordeaux et ses joueurs recevront plus de respect de la part de toutes les parties concernées », a prévenu le patron des Girondins de Bordeaux, qui commence à découvrir la Ligue 1 et ses décisions parfois surprenantes. Bienvenue en France Joe.