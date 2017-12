FCGB : Malcom transféré en janvier ? Martin détruit les rumeurs

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’un début de saison tonitruant (7 buts et 4 passes décisives), Malcom attire forcément les convoitises à quelques jours de l’ouverture du mercato.

Régulier et décisif, le natif de Sao Paulo serait notamment dans le viseur du PSG et de Manchester United. Autant dire que face à ce genre de cador européen, les Girondins de Bordeaux auront bien du mal à retenir leur joueur. Néanmoins, il semble aujourd’hui inenvisageable pour le club au scapulaire de laisser filer son n°7 dès le mois de janvier. Dans les colonnes de Sud-Ouest, Stéphane Martin a même confirmé un accord avec le joueur et ses représentants pour terminer la saison en Aquitaine.

« On a passé un accord cet été comme quoi il passerait au moins toute la saison à Bordeaux. Ni lui, ni ses agents ne nous ont dit le contraire. Le deal est clair et la situation est telle que nous n’avons aucun intérêt à se séparer de Malcom dès janvier. On verra en juin… En ce qui concerne le fait de se mettre déjà d’accord avec un club pour un transfert en été, quel sera notre intérêt ? On n’a jamais travaillé sur cette base-là » a lancé le successeur de Jean-Louis Triaud à la tête de la présidence des Girondins de Bordeaux. La deuxième partie de saison de Malcom sera donc décisive pour l’avenir du joueur… et pour les finances bordelaises, puisque le club au scapulaire n’a conclu aucun accord financier pour l’heure.