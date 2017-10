FCGB: Malcom, la groupie de Neymar a choqué Riolo

Dans : Bordeaux, PSG, Ligue 1.

Ces dernières semaines, le Bordelais Malcom a profité de plusieurs sorties médiatiques pour se réjouir de l’arrivée de son idole en Ligue 1. On parle évidemment de la recrue du Paris Saint-Germain Neymar.

Du coup, lorsque les Girondins ont pris une leçon au Parc des Princes (6-2) samedi, le Brésilien de 20 ans n’a pas pu s’empêcher d’échanger son maillot et de prendre un selfie avec son compatriote. Une attitude choquante pour Daniel Riolo. « La star de Bordeaux, qui vient de signer son nouveau contrat, qui est le meilleur joueur du club est allé voir Neymar, la star de Paris, pour un échange de maillot. Je trouve ça... Mais, moi, si je suis supporter bordelais, ou dirigeant, je trouve ça scandaleux. Et à la fin, il va lui demander le selfie. Tous les autres joueurs font la gueule, et lui il était content », s’est étonné le consultant de RMC, qui a aussi vu Malcom discuter avec le directeur sportif parisien.

« Il va parler à Antero Henrique, limite pour lui dire : "Vous savez, j'aimerais bien venir chez vous...". Et Antero a dû lui dire : "Fais une bonne saison, mets quelques buts et après on en rediscutera." On avait l'impression qu'ils se disaient ça dans le couloir du Parc des Princes ! Et ce n'est pas possible, s’est emporté notre confrère. Quand tu es Bordeaux, que tu fais un match de ce niveau, que tu es bien classé, encore invaincu - déjà que j'ai trouvé l'équipe résignée - tu ne peux pas faire ça derrière. Après, on va me dire : "Mais Malcom il est bon, il a mis son péno, il a fait des choses." Très bien, ok, c'est le meilleur. Mais alors qu'il se défonce sur le terrain et n'aille pas manger dans la main de Neymar après la rencontre. »

Malcom le cireur de pompes de Neymar

« Il aurait dû avoir un peu de décence, faire une demande à côté, sans donner l'impression qu'il lui demandait des maillots pour toute sa famille, a-t-il poursuivi. Moi, ça ne me plaît pas du tout ce genre de choses, comme les mecs qui se claquent la bise, se font une petit tape sur le cul... Oh, y a un match à faire ! Fais-le ! Viens pas pour voir le PSG et cirer les pompes de Neymar ! Franchement, si Neymar avait eu de la boue sur les pompes, Malcom aurait passé la brosse ! C'est pas normal, ça ne me plaît pas, et c'est encore pire quand ça vient du meilleur joueur de l'équipe. » Autant dire que le coach Jocelyn Gourvennec n’a pas non plus apprécié.