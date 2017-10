FCGB : Malcom a recalé l'OM pour Bordeaux, il s'explique

Dans : Bordeaux, OM, Ligue 1, Mercato.

Depuis plusieurs mois maintenant, Malcom s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de Ligue 1. Passeur, dribbleur, buteur… Le Brésilien épate tout le monde grâce à ses performances abouties sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Dans un entretien accordé à SFR Sport, il a par ailleurs confirmé qu’il aurait pu signer à l’Olympique de Marseille en 2014, soit un an avant de signer à Bordeaux. Il explique les raisons de son choix…

« Pourquoi je n'ai pas signé à Marseille ? Je voulais autre chose, je voulais rester au Corinthians... Je suis allé à Marseille, j’ai regardé un match, mais j’ai préféré rester au Corinthians et ça m'a fait du bien. Je suis finalement venu à Bordeaux, en étant un champion du Brésil avec mon club formateur, et là ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, à Bordeaux, je me sens très bien. J'espère que ça va durer, qu'on restera dans cette dynamique pour faire une grande saison » a confié celui qui était déjà dans le viseur du Borussia Dortmund lors du dernier mercato et qui a de grandes chances de quitter le club au scapulaire cet été. Mais en attendant, il fait bien le bonheur de Jocelyn Gourvennec et des supporters aquitains.