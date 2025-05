FCGB ‍: Lopez vs Kahn, la guerre qui peut sauver Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Alors qu’Oliver Kahn est maintenant un candidat sérieux au rachat des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez peut clairement avoir peur pour sa place. De quoi ravir les suiveurs du FCGB.

Président du club bordelais depuis 2021, Gérard Lopez est clairement menacé. Déjà parce que son projet pour sauver Bordeaux n’a pas vraiment marché depuis la saison dernière. Mais aussi et surtout parce que l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois a désormais un concurrent de poids. En effet, Oliver Kahn fait maintenant office de candidat sérieux au rachat des Girondins. Longtemps intéressé par ce projet, l’ancien gardien du Bayern Munich est passé des paroles à l’acte. Puisqu’avant le passage de Lopez devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour faire valider son plan de continuation, Kahn a déposé un plan de cession en début de semaine. Et le dossier de l’Allemand a été retenu pour examen, ce qui change complètement la donne. Tout simplement parce que Lopez va être concurrencé pour la première fois, de quoi ravir Samuel Vaslin.

« Il y a la possibilité de ne plus composer avec lui »

« Ce qui est intéressant c'est que Lopez n'est plus seul. Sur les dernières années, que ce soit dans la recherche d'un investisseur ou dans le cadre de vente du club, Gérard Lopez a toujours été le seul à être dans la partie. Et c’est à cause de son bilan et des cimetières qu'il a laissé dans les tiroirs et dans les placards du club. C'est donc officiel, Lopez n'est plus le seul à vouloir être le propriétaire des Girondins suite au plan de cession déposé par Oliver Kahn au tribunal de commerce ce lundi 26 mai. Donc, Gérard Lopez a pu bénéficier du fait que, de toute façon, il était seul dans la partie et qu’il fallait composer avec lui. Désormais, il y a la possibilité de ne plus composer avec lui, donc il va être intéressant de voir le comportement des acteurs du dossier : le tribunal, les pouvoirs publics et même aussi les supporters. Pour voir si, maintenant, on a envie de composer sans ce monsieur », a lancé, sur WebGirondins, le suiveur du FCGB, qui espère que celui qui a coulé Bordeaux va bientôt faire ses valises pour laisser place à un nouveau projet plus viable.