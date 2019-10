FCGB : Les fans épargnés à Toulouse, Costil appuie son tacle sur la LFP

Dans : Bordeaux, TFC, Ligue 1.

Comme on pouvait s’y attendre, le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’Olympique Lyonnais se jouera sans supporter visiteur.

La Ligue de Football Professionnel n’est pas du genre à prendre des risques, encore moins lorsqu’il s’agit d’un match entre deux rivaux. Pourtant, un autre derby de la 9e journée de Ligue 1 n’a pas subi le même traitement. En effet, Bordeaux pourra faire le court déplacement à Toulouse avec ses fans samedi. La rivalité est évidemment différente entre ces deux équipes, mais il est assez rare de voir l’instance autoriser un déplacement pour un derby. La preuve, même le gardien girondin Benoît Costil semble surpris, d’où le tacle envoyé à la LFP.

« Ces matchs-là, ils sont toujours très importants. Il y a Toulouse, là, mais j'ai le sentiment que contre Nantes c'est toujours sympa aussi, a confié le capitaine bordelais, dans une vidéo publiée par son club. Et je ne parle même pas de Marseille. Mais il faut que ce soit une source de motivation supplémentaire pour aller chercher un résultat. On sait que, comme toujours, nos supporters seront là. Ils sont partout, à l'extérieur, quand on les autorise à venir, donc là comme je crois qu'il n'y a ni interdit ni arrêté pour les empêcher de venir, ils seront une force supplémentaire. Alors on espère que, eux comme nous, on aura le sourire à la fin. Maintenant, avant ça, il y a du travail à faire et il faudra le faire sur le terrain. » Apparemment, les décisions de la Ligue agacent aussi les joueurs.