FCGB : Le mercato est lancé, Gourvennec fait comme chez lui

Avec l’enveloppe de 10 M€ accordée par la direction américaine, Bordeaux va pouvoir se renforcer cet hiver. Mais avant de vraiment passer à l’action, les Girondins espèrent dégraisser leur effectif.

Les départs de quelques joueurs peu utilisés sont effectivement souhaités. Pour cela, le club aquitain peut compter sur Jocelyn Gourvennec. En effet, l’entraîneur de Guingamp, viré du Haillan en janvier dernier, ne se gêne pas pour piocher dans le groupe de Ricardo. Le technicien français vient d’obtenir le prêt d’Alexandre Mendy jusqu’à la fin de la saison. Et se verrait bien récupérer Nicolas de Préville, un autre attaquant bordelais peu utilisé.

Une idée que le président Bertrand Desplat semble prêt à valider. « On a déjà pris Alexandre Mendy en joker. Pour l’instant, on est fourni en attaque même si on ne sait jamais... Jocelyn Gourvennec connaît bien le joueur. Il y a une relation de confiance », a confirmé le dirigeant à L’Equipe. Il faut dire que le coach breton était à l’origine de l’arrivée de l’ancien Lillois, le flop à 10 M€ du mercato estival 2017.