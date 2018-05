FCGB : Le boss promet des renforts cet été à Bordeaux

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Bien mal engagés en championnat cet hiver, les Girondins de Bordeaux ont réussi une remontée spectaculaire.

Et l’équipe de Gustavo Poyet a arraché une récompense inattendue lors de la dernière journée avec la 6e place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de l’Europa League. Un classement qui bouleverse forcément le plan de Stéphane Martin pour le mercato. Interrogé à ce sujet sur RTL, le président des Girondins de Bordeaux a avoué qu’une qualification européenne entraînait automatiquement le recrutement de « deux ou trois joueurs » supplémentaires.

« Cette qualification va changer les choses dans le recrutement, parce qu’il y a un impact financier lié aux droits télés. On ne construit pas un groupe pareil selon le classement final et si le club obtient une qualification européenne. A la base, Gustavo Poyet préférait un groupe plus resserré au départ. Mais c’est une stratégie club que nous partageons avec lui. Après évidemment, il y a deux ou trois joueurs supplémentaires à prévoir au mercato avec l’Europa League car cette compétition impose un rythme important » a expliqué Stéphane Martin, qui se projette déjà sur la saison 2018-2019. Avec la probable vente de Malcom, le mercato promet d’être chaud et agité en Gironde cet été…