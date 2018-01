FCGB : Le boss du mercato pose les barbelés autour de Malcom

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Convoité par Manchester United, mais surtout par Arsenal ces dernières semaines, Malcom va-t-il quitter les Girondins de Bordeaux au mercato ? A plus de deux semaines de la fin de la date limite des transferts, tout semble encore possible pour le Brésilien du club au scapulaire, d’autant plus que les courtisans de l’attaquant de 20 ans semblent prêts à poser 50ME sur la table. Mais du côté de la direction des Girondins, hors de question d’ouvrir la porte à un départ du joueur, encore décisif à Troyes samedi soir.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, Nicolas de Tavernost a posé les barbelés autour de sa pépite. « Malcom ne partira pas » a affirmé l’actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux, qui confirme ainsi la version du président, Stéphane Martin. Ce week-end, le successeur de Jean-Louis Triaud a tenu le même discours que son boss, en expliquant, sans laisser de place au doute, que Malcom disputerait bien la 2e partie de saison avec le club au scapulaire. Reste désormais à voir si Bordeaux pourra résister aux assauts des clubs anglais dans les prochains jours. Un éventuel départ d’Alexis Sanchez pourrait notamment pousser Arsenal à passer la seconde dans ce dossier, même si Arsène Wenger a confié qu’il n’y avait « rien de concret » au sujet de Malcom…