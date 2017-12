FCGB : Bordeaux est en crise, Lizarazu accuse Gourvennec

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Balayés par Strasbourg vendredi soir (0-3), les Girondins de Bordeaux traversent actuellement une grosse crise en Ligue 1.

Même Jocelyn Gourvennec, qui semblait faire l’unanimité depuis plusieurs mois au sein du club au scapulaire, commence à être fragilisé. Ancien latéral gauche de Bordeaux, Bixente Lizarazu a également confié ses doutes à l’encontre de l’ancien coach de l’EAG. Sur le plateau de Téléfoot, le champion du monde 1998 a aussi évoqué les autres problèmes qui plombent le club aquitain ces dernières semaines…

« Déjà il y a un problème de stabilité défensive, de régularité et après forcément un problème avec le coach. Même si moi c’est quelqu’un que j’apprécie. J’aime le personnage. Je connais le joueur qu’il a été. Mais là, je pense que mentalement les joueurs sont touchés. C’est très inquiétant parce que les Girondins c’est un grand club et puis globalement sur le projet des Girondins, ça ronronne depuis déjà mal d’années. C’est un club qui a besoin d’émotion. Il y a un public qui est extraordinaire. Et en ce moment, il y a beaucoup de frustration et d’énervement, et il va falloir qu’ils retrouvent un peu de sang-froid aussi » a lancé celui qui garde un œil avisé sur son ancien club. Visiblement, l’inquiétude des supporters des Girondins est partagée par le consultant de TF1. Une réaction d’envergure sera forcément attendue dès mardi (18h45) en Coupe de la Ligue face à Toulouse.