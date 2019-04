FCGB : La stratégie du nouveau Bordeaux se précise au mercato

Dans : Bordeaux, Ligue 1, Mercato.

Cet été, les dirigeants américains des Girondins de Bordeaux vont vivre leur premier mercato estival.

Et c’est évidemment avec beaucoup de curiosité et d’impatience que les supporters aquitains vont guetter la stratégie de l’état-major bordelais durant ce mercato. Selon les informations du journal L’Equipe, celle-ci se dessine. Et il ne devrait pas y avoir de très gros transferts au sein du club au scapulaire durant l’été. En revanche, de gros efforts seront faits sur les salaires proposés à des joueurs libres, ou dont le contrat expire sous peu.

« Le plus important, c’est l’attitude et la personnalité du joueur. Si nous pouvons trouver un grand nom qui correspond à ce profil, ce sera génial » a précisé Hugo Varela, proche du propriétaire américain Joseph DaGrosa. Reste maintenant à savoir sur quels genres de joueurs Bordeaux se penchera. Ces derniers jours, l’improbable rumeur Giroud avait été évoquée. Visiblement, l’international français symbolise parfaitement le genre de profil que vont cibler les dirigeants : un joueur d’expérience au salaire XXL, mais qui ne coûterait pas spécialement cher en indemnité de transfert.