FCGB : L’OL est une machine, Sousa sait comment l’enrayer

Dans : Bordeaux, OL, Ligue 1.

Opposé à l’Olympique Lyonnais vendredi soir, Paulo Sousa s’est montré flatteur envers son prochain adversaire.

L’entraîneur des Girondins a encensé les compétences de son homologue Bruno Genesio. Mais aussi et surtout les qualités des joueurs rhodaniens, capables de se procurer de nombreuses occasions contre n’importe quel adversaire. Pas de quoi paniquer pour le Portugais, qui pense pouvoir stopper la machine lyonnaise avec un schéma précis.

« Bruno Genesio change beaucoup de système de jeu, mais c'est aussi parce qu'il a des joueurs talentueux individuellement et tactiquement qui lui permettent de changer, a commenté le coach de Bordeaux. Donc nous devrons être encore plus concentrés sur ce que nous devons faire sur toutes les phases de jeu. Pour moi, Lyon est l'une des meilleures équipes françaises dans la construction du jeu. Ils se procurent toujours beaucoup d'occasions contre tous leurs adversaires. »

La confiance de Sousa

« Mais avec notre organisation défensive, j'espère réduire leur nombre d'occasions. Il faut les gêner dans la construction, a prévenu le technicien. Et en même temps, j'espère que notre équipe montrera de bonnes choses dans la construction pour mieux contrôler les temps de jeu, et pour mettre Lyon en difficulté. J'espère et je crois qu'on y arrivera. » Apparemment, Paulo Sousa a bien étudié l'OL. Reste à savoir s'il a également identifié des failles...