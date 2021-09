FCGB : L'ASSE tente une revanche avec Mbaye Niang

Dans : Bordeaux.

Par Eric Bethsy

Alors que l’on annonçait Mbaye Niang proche des Girondins de Bordeaux, l’attaquant du Stade Rennais pourrait finalement rebondir à l’AS Saint-Etienne. L’actuelle direction stéphanoise et les futurs repreneurs sont également intéressés par le Sénégalais qui n’a encore rien bouclé avec le club aquitain.

Battue à domicile par les Girondins (2-1) samedi lors de la 6e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne pourrait prendre sa revanche en dehors du terrain. Cette fois, on parle plutôt de mercato, et plus précisément de la piste Mbaye Niang (26 ans). Comme annoncé plus tôt ce mercredi, Bordeaux a enfin trouvé un accord avec le Stade Rennais après des semaines de discussion. Aucun montant n’a filtré pour le moment, sachant que les Rouge et Noir pourraient très bien libérer le Sénégalais en exigeant un pourcentage à la revente.

Bordeaux devancé sur le fil ?

Quoi qu’il en soit, le club dirigé par Gérard Lopez, personnellement impliqué sur ce dossier, ne peut pas encore crier victoire à cause des Verts, prévient Foot Mercato. La direction stéphanoise et les futurs repreneurs aimeraient eux aussi attirer Mbaye Niang en tant que joker. Il faut dire que l’équipe de Claude Puel a un besoin urgent de renfort. Rappelons que les Verts n’ont remporté aucun de leurs six matchs de championnat cette saison, d’où l’inquiétante 19e place occupée avant le périlleux déplacement à Monaco ce mercredi.

Le nouvel atout de l’ASSE

Reste à savoir où en est vraiment l’AS Saint-Etienne sur ce dossier. Les Stéphanois, qui ont déjà tenté de recruter l’ancien Caennais par le passé, peuvent en tout cas profiter de la situation puisque Bordeaux ne s’est pas encore entendu avec le joueur. Il se murmure que le Rennais donnerait sa préférence aux Girondins. Mais un revirement de situation n’est pas à exclure, surtout si l’AS Saint-Etienne dispose d’un coup de pouce financier venu du Cambodge…