FCGB : Kamano en Série A pour 11 ME, c'est bouillant

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Tout proche de rejoindre l’AS Monaco cet hiver puis en début de mercato estival, François Kamano ne devrait finalement pas s'engager dans la Principauté. Et pour cause, c’est désormais vers la Série A que semble se diriger l’ailier guinéen de 23 ans. Ce mardi, Gianluca Di Marzio annonce même un accord de principe entre le club au scapulaire et la Sampdoria de Gênes, à hauteur de 11 ME. Le joueur, qui souhaite quitter Bordeaux, doit désormais s’entendre avec le club transalpin…